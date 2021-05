DIRETTA F1 | GP Spagna LIVE | orario TV8 | griglia di partenza gara Ferrari e Leclerc per il podio

(Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8: COME VEDERE IN CHIARO LADEL GP DILADIDEL GP DILA CRONACA DELLE QUALIFICHE DEL GP DILASI RIALZA: DOVE POSSONO ARRIVAREE SAINZ IN? QUALI SONO LE NOVITA’ PORTATE DALLA? MAX VERSTAPPEN BUTTA LA POLE POSITION? CHARLES: “SENTO BENE LA MACCHINA, STIAMO OTTIMIZZANDO IL PACCHETTO” CARLOS SAINZ: “FONDAMENTALE LA” LEWIS HAMILTON: “SONO IN ESTASI” MAX VERSTAPPEN: “BEL PASSO PER LA” VALTTERI BOTTAS: “SIAMO TUTTI VICINI” CLASSIFICA PILOTI CON PIU’ POLE POSITION: HAMILTON TOCCA QUOTA 100 ESTEBAN ...

Advertising

SkySportF1 : ?? #LH44 FIRMA LA POLE N° 100 ?? Super Leclerc, bene Ocon e Sainz IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? MAX VERSTAPPEN VOLA (#FP3 ??) ?? Ferrari in top5, bene le Alfa Romeo I risultati ? - SkySportMotoGP : ???? DUCATI VINCE A JEREZ DOPO 15 ANNI (?? #MotoGP) ???? Doppietta Rossa, crollo verticale per il Diablo Il resoconto ?… - fattoquotidiano : F1, oggi il Gran premio di Spagna: gli orari e la diretta tv (Sky e TV8) - zazoomblog : F1 Spagna 2021 Gara - Diretta Sky Sport Live Barcellona TV8 - #Spagna #Diretta #Sport #Barcellona -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Spagna

Appuntamento alle 15.00 su Sky Sport F1 HD per ladel Gran Premio didal circuito del Montmelò. Vai al negozio Auto e Moto su Amazon. Tante offerte ti aspettano!Almeno è questo che si racconta in. Per seguire e interagire insulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTubeIl Motomondiale giunge al quinto appuntamento della stagione 2021 in programma sul circuito in versione ‘Bugatti’ di Le Mans, che con quello mitico de la Sarthe che ospita la 24 ore condivide il ‘curv ...Gli orari della gara in programma oggi in Spagna: seguile in TV su Sky o TV8, in streaming su NOW oppure sul wqeb con la nostra diretta dedicata.