DIRETTA F1, GP Spagna LIVE: Leclerc resiste al 3° posto, Hamilton incollato a Verstappen (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20° giro/66 Veramente ottima la gara di Leclerc. Ora sta girando forte, solo 4-5 decimi più lento rispetto ai primi due. E infatti il distacco da Verstappen non è esagerato, ma di soli 7?5. 19° giro/66 Hamilton continua a farsi vedere negli specchietti di Verstappen. Non deve essere facile correre con un’ombra alle tue spalle che proprio non vuole saperne di abbandonarti… 18° giro/66 Sainz rimane sempre ottavo alle spalle di Ocon. Lo spagnolo sta pagando una partenza non irresistibile. 17° giro/66 Hamilton a 7 decimi da Verstappen, può utilizzare il DRS. Benissimo Leclerc, che si sta tenendo dietro Bottas di 1?4. La Ferrari sembra andare meglio dopo la ripartenza dalla Safety Car. 16° giro/66 ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20° giro/66 Veramente ottima la gara di. Ora sta girando forte, solo 4-5 decimi più lento rispetto ai primi due. E infatti il distacco danon è esagerato, ma di soli 7?5. 19° giro/66continua a farsi vedere negli specchietti di. Non deve essere facile correre con un’ombra alle tue spalle che proprio non vuole saperne di abbandonarti… 18° giro/66 Sainz rimane sempre ottavo alle spalle di Ocon. Lo spagnolo sta pagando una partenza non irresistibile. 17° giro/66a 7 decimi da, può utilizzare il DRS. Benissimo, che si sta tenendo dietro Bottas di 1?4. La Ferrari sembra andare meglio dopo la ripartenza dalla Safety Car. 16° giro/66 ...

