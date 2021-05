Del Genio: “Se parlano tutti può cambiare qualcosa. Calciopoli mai finita!” (Di domenica 9 maggio 2021) Paolo Del Genio, noto giornalista, ha detto la sua attraverso i suoi profili social in merito agli accaduti di oggi nel match tra Benevento e Cagliari. Dopo le dure accuse di Vigorito ecco le dichiarazioni del giornalista napoletano: “Prima Pierpaolo Marino, poi Vigorito, aspetto De Laurentiis. Se parlano tutti si può cambiare qualcosa. Calciopoli mai finita”. Leggi su spazionapoli (Di domenica 9 maggio 2021) Paolo Del, noto giornalista, ha detto la sua attraverso i suoi profili social in merito agli accaduti di oggi nel match tra Benevento e Cagliari. Dopo le dure accuse di Vigorito ecco le dichiarazioni del giornalista napoletano: “Prima Pierpaolo Marino, poi Vigorito, aspetto De Laurentiis. Sesi puòmai finita”.

Advertising

welikeduel : Il cartoon del genio @makkox. #propagandalive - STR4NG3V : fab ancora una volta genio del male con i suoi edit - balzanick_94 : @BoriManuela È un genio come bloccare tt la farsa del Covid mettendo sul mercato un vaccino che combatte tt le vari… - elelol_ : @chiadegli È chiaro che non possedendo doti logiche pensa siano inutili, sto genio del male. - vapormar : La musicalità del napoletano è una roba pazzesca soprattutto in mano a quel genio di Liberato fra ja nu dicr strunz… -

Ultime Notizie dalla rete : Del Genio Albert Einstein: "religione è superstizione"/ 'Lettera su Dio', ateismo e paradosso ... un anno prima di morire: la lettera dove traspare tutto l'ateismo "particolare" del grande genio tedesco era indirizzata a Eric Gutkind , filosofo ebreo tedesco autore del libro "Scegli la Vita: la ...

Lupi, è quasi poesia: un punto 'Infinito' a casa di Leopardi Potrebbe mancare il colpo di genio di Esposito, tenuto a riposo dopo l'infortunio di domenica ... Al neo entrato bastano esattamente dieci secondi per provare a cambiare le sorti del match: rinvio di ...

Il cartoon del genio Makkox: "Breaking scem'" La7 Del Genio: “Se parlano tutti può cambiare qualcosa. Calciopoli mai finita!” Paolo Del Genio, noto giornalista, ha detto la sua attraverso i suoi profili social in merito agli accaduti di oggi nel match tra Benevento e Cagliari.

Frana a Torrice, Ciacciarelli ha chiesto intervento immediato della Regione L’importante evento franoso che ha interessato il Comune di Torrice, tra via del Torrione e via Cavour, è stato oggetto di una lettera del consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli all’assessore Lav ...

... un anno prima di morire: la lettera dove traspare tutto l'ateismo "particolare"grandetedesco era indirizzata a Eric Gutkind , filosofo ebreo tedesco autorelibro "Scegli la Vita: la ...Potrebbe mancare il colpo didi Esposito, tenuto a riposo dopo l'infortunio di domenica ... Al neo entrato bastano esattamente dieci secondi per provare a cambiare le sortimatch: rinvio di ...Paolo Del Genio, noto giornalista, ha detto la sua attraverso i suoi profili social in merito agli accaduti di oggi nel match tra Benevento e Cagliari.L’importante evento franoso che ha interessato il Comune di Torrice, tra via del Torrione e via Cavour, è stato oggetto di una lettera del consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli all’assessore Lav ...