Dedicano libri ai brigatisti, ma boicottano la Meloni (Di domenica 9 maggio 2021) 00:00 Buongiorno ai commensali 00:40 Il libro pagato dai contribuenti che mette tra le donne rilevanti di Trento c’è Mara Cagol, brigatista rossa: mi fanno davvero ribrezzo! 04:41 Nel frattempo, c’è il libro di Giorgia Meloni che non piace ai librai, racconta Francesco Giubilei. 05:45 Si riapre agli stranieri? Per ora si è deciso di togliere l’assurda quarantena ai turisti. 06:36 Fermi tutti, Draghi contro la liberalizzazione dei vaccini, ma che è successo? Leggere Riccardo Ruggeri sulla Verità per capire. 07:55 Il manifesto di Giuseppe Conte, da leggere per capire cosa ci siamo risparmiati: la banalità. 08:33 Zingaretti vicino alla candidatura a Roma e l’accordo, per Daniela Preziosi, è che al secondo turno si daranno una mano tra Pd e grillini. 09:25 Ponte sullo stretto, ora piace anche ai grillini: bene così, intervista di Cancelleri sulla Stampa. 10:20 Davigate, ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 9 maggio 2021) 00:00 Buongiorno ai commensali 00:40 Il libro pagato dai contribuenti che mette tra le donne rilevanti di Trento c’è Mara Cagol, brigatista rossa: mi fanno davvero ribrezzo! 04:41 Nel frattempo, c’è il libro di Giorgiache non piace ai librai, racconta Francesco Giubilei. 05:45 Si riapre agli stranieri? Per ora si è deciso di togliere l’assurda quarantena ai turisti. 06:36 Fermi tutti, Draghi contro la liberalizzazione dei vaccini, ma che è successo? Leggere Riccardo Ruggeri sulla Verità per capire. 07:55 Il manifesto di Giuseppe Conte, da leggere per capire cosa ci siamo risparmiati: la banalità. 08:33 Zingaretti vicino alla candidatura a Roma e l’accordo, per Daniela Preziosi, è che al secondo turno si daranno una mano tra Pd e grillini. 09:25 Ponte sullo stretto, ora piace anche ai grillini: bene così, intervista di Cancelleri sulla Stampa. 10:20 Davigate, ...

