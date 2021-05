Dear White People, la serie cult che spiega il razzismo sistemico (Di domenica 9 maggio 2021) Dear White People spiega bene il razzismo, raccontato attraverso gli occhi di chi lo vede davvero. Attraverso infatti una radio universitaria, la rivoluzionaria Sam White da voce a chi la voce, da sempre, non l’ha mai avuta. Tra le mura della confraternita Armstrong-Parker, da sempre popolata da studenti neri, si sviluppano diverse vicende personali e non, che spiegano bene, attraverso la voce dei personaggi, cosa vuol dire studiare in una prestigiosa scuola della Ivy League, la Winchester. La serie nasce nel 2017, dopo il film del 2014, ed è composta di 3 stagioni (la quarta in arrivo). I personaggi sono vari e rappresentano diverse classi sociali, o diversi caratteri. Ci sono i più abbienti, i meno abbienti, chi deve ancora trovare sè stesso e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 maggio 2021)bene il, raccontato attraverso gli occhi di chi lo vede davvero. Attraverso infatti una radio universitaria, la rivoluzionaria Samda voce a chi la voce, da sempre, non l’ha mai avuta. Tra le mura della confraternita Armstrong-Parker, da sempre popolata da studenti neri, si sviluppano diverse vicende personali e non, cheno bene, attraverso la voce dei personaggi, cosa vuol dire studiare in una prestigiosa scuola della Ivy League, la Winchester. Lanasce nel 2017, dopo il film del 2014, ed è composta di 3 stagioni (la quarta in arrivo). I personaggi sono vari e rappresentano diverse classi sociali, o diversi caratteri. Ci sono i più abbienti, i meno abbienti, chi deve ancora trovare sè stesso e ...

