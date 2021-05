De Luca: “Carenza di vaccini, danno doppio per la Campania” (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “La Campania procederà con la vaccinazione di massa nelle aree turistiche“. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca, intervenuto al programma “Mezz’ora in più”, su Rai3. “Ciò, oltre che per le esigenze del comparto turistico anche per ragioni sanitarie – ha aggiunto – perchè lì arriveranno centinaia di migliaia di turisti“. Alla domanda se sarebbe giusto immunizzare anche località turistiche del Nord, come Cortina, De Luca ha risposto. “Certamente“. “Non sono all’opposizione del Governo Draghi, ma cerco di difendere gli interessi della mia comunità“. Così ha continuato il presidente della Regione Campania, sulle polemiche con il Governo in materia di attribuzione di fondi del Pnrr al Sud e distribuzione di vaccini. “Non credo che ci sia una ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Laprocederà con la vaccinazione di massa nelle aree turistiche“. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale Vincenzo De, intervenuto al programma “Mezz’ora in più”, su Rai3. “Ciò, oltre che per le esigenze del comparto turistico anche per ragioni sanitarie – ha aggiunto – perchè lì arriveranno centinaia di migliaia di turisti“. Alla domanda se sarebbe giusto immunizzare anche località turistiche del Nord, come Cortina, Deha risposto. “Certamente“. “Non sono all’opposizione del Governo Draghi, ma cerco di difendere gli interessi della mia comunità“. Così ha continuato il presidente della Regione, sulle polemiche con il Governo in materia di attribuzione di fondi del Pnrr al Sud e distribuzione di. “Non credo che ci sia una ...

