Dati incoraggianti | Governo verso nuove riaperture e allentamento delle prescrizioni

(Di domenica 9 maggio 2021) Gli italiani sentono nell'aria la fine della stagionechiusure e si riversano in strade, parchi e locali nel fine settimana. Superlavoro per le forze dell'ordine contro gli assembramenti. E ...

Advertising

larenait : 'Dati incoraggianti' - abruzzoweb : COVID, IN ITALIA “DATI INCORAGGIANTI”: GOVERNO VERSO NUOVE RIAPERTURE - paolochiariello : #Juorno #covid, la situazione migliora e il Governo pensa a nuove riaperture - juornoit : #Juorno #covid, la situazione migliora e il Governo pensa a nuove riaperture - infoitinterno : Draghi: «Coprifuoco? Voglio riaprire in sicurezza. Dati incoraggianti» -

Ultime Notizie dalla rete : Dati incoraggianti

, ha spiegato il premier Mario Draghi, sono "" e se dovessero proseguire in questa direzione, "la cabina di regia procederà ad altre riaperture", ma, ha aggiunto, "usando la testa".Lo stesso Draghi lo fa capire quando enumera iche definisce: "Per quanto riguarda le vaccinazioni il 90% di coloro che hanno più di 80 e 90 anni ha ricevuto almeno una dose, come ...Gli italiani sentono nell'aria la fine della stagione delle chiusure e si riversano in strade, parchi e locali nel fine settimana. Superlavoro per ...Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...