Damiano dei Maneskin rivela: “Sono fidanzato” (Di domenica 9 maggio 2021) Dopo i tanti flirt che gli Sono stati attribuiti, dalla bassista della band, Victoria De Angelis, fino all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Drusilla Gucci, finalmente Damiano David, il cantante dei Maneskin, ha deciso di uscire allo scoperto, rivelando di essere fidanzato da ben quattro anni. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo con il brano “Zitti e buoni” i Maneskin hanno catturato l’attenzione del pubblico non solo per Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 9 maggio 2021) Dopo i tanti flirt che glistati attribuiti, dalla bassista della band, Victoria De Angelis, fino all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Drusilla Gucci, finalmenteDavid, il cantante dei, ha deciso di uscire allo scoperto,ndo di essereda ben quattro anni. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo con il brano “Zitti e buoni” ihanno catturato l’attenzione del pubblico non solo per Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

OfficialASRoma : 15 anni fa, Damiano @17Tommasi segnava l'ultimo dei suoi 21 gol in giallorosso ???? Ricordate la squadra avversaria… - b3ll4mybl4k3 : RT @ashcoltami: Sinceramente volando per le bambine alterate perché Damiano dei måneskin con la å ha detto di avere una relazione da 4 anni… - guccixfeels : RT @ashcoltami: Sinceramente volando per le bambine alterate perché Damiano dei måneskin con la å ha detto di avere una relazione da 4 anni… - andreastoolbox : Damiano dei Maneskin svela il nome della sua fidanzata: Dopo 4 anni si può dire - mbiscottx : RT @ashcoltami: Sinceramente volando per le bambine alterate perché Damiano dei måneskin con la å ha detto di avere una relazione da 4 anni… -