Damiano dei Maneskin esce allo scoperto con la fidanzata Giorgia Soleri: le prime parole – FOTO (Di domenica 9 maggio 2021) Un brutto colpo per tutti i fan di Damiano David, leader dei Maneskin. Il cantante, proprio in queste ore, ha presentato, del tutto inaspettatamente, la sua fidanzata ufficiale. Damiano dei Maneskin presenta la sua fidanzata Attraverso una storia postata su Instagram, Damiano ha scritto: “Dopo quasi 4 anni si può dire o no?”, svelando chi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 9 maggio 2021) Un brutto colpo per tutti i fan diDavid, leader dei. Il cantante, proprio in queste ore, ha presentato, del tutto inaspettatamente, la suaufficiale.deipresenta la suaAttraverso una storia postata su Instagram,ha scritto: “Dopo quasi 4 anni si può dire o no?”, svelando chi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

OfficialASRoma : 15 anni fa, Damiano @17Tommasi segnava l'ultimo dei suoi 21 gol in giallorosso ???? Ricordate la squadra avversaria… - blvckgnr : Hahahahahahahag Damiano dei Maneskin fidanzato con una mia ex amica e compagna di liceo, aiuto - bigricc3nergy : RT @ashcoltami: Sinceramente volando per le bambine alterate perché Damiano dei måneskin con la å ha detto di avere una relazione da 4 anni… - Giu_ggiola : RT @ashcoltami: Sinceramente volando per le bambine alterate perché Damiano dei måneskin con la å ha detto di avere una relazione da 4 anni… - jetblackhmari : RT @ashcoltami: Sinceramente volando per le bambine alterate perché Damiano dei måneskin con la å ha detto di avere una relazione da 4 anni… -