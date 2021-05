Damiano dei Maneskin confessa su Instagram chi è la sua ragazza: “Dopo 4 anni si può dire no?” (Di domenica 9 maggio 2021) È bastata una Storia su Instagram a far uscire allo scoperto Damiano David, il frontman dei Maneskin, che ha finalmente svelato chi sia la sua ragazza. Damiano ha voluto rivelarlo nonostante abbia sempre tenuto il più stretto riserbo sulla sua vita sentimentale, visti anche i molti gossip usciti su di lui. Il presunto flirt con Drusilla Gucci è stato smentito dalla stessa ereditiera tornata da L’Isola dei Famosi. Damiano, a quanto pare, è da 4 anni legato a una ragazza di nome Giorgia Soleri. Damiano dei Maneskin svela chi è la sua ragazza su Instagram Damiano dei Maneskin è uscito allo scoperto sulla sua relazione con una ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 9 maggio 2021) È bastata una Storia sua far uscire allo scopertoDavid, il frontman dei, che ha finalmente svelato chi sia la suaha voluto rivelarlo nonostante abbia sempre tenuto il più stretto riserbo sulla sua vita sentimentale, visti anche i molti gossip usciti su di lui. Il presunto flirt con Drusilla Gucci è stato smentito dalla stessa ereditiera tornata da L’Isola dei Famosi., a quanto pare, è da 4legato a unadi nome Giorgia Soleri.deisvela chi è la suasudeiè uscito allo scoperto sulla sua relazione con una ...

Advertising

OfficialASRoma : 15 anni fa, Damiano @17Tommasi segnava l'ultimo dei suoi 21 gol in giallorosso ???? Ricordate la squadra avversaria… - Ieviante : RT @ashcoltami: Sinceramente volando per le bambine alterate perché Damiano dei måneskin con la å ha detto di avere una relazione da 4 anni… - Harryshug55 : RT @mandyislnfIames: Ringrazio Damiano dei Måneskin per avervi fatto capire quanto poco sappiate della vita di persone che conoscete solo o… - unpodicurry : RT @ashcoltami: Sinceramente volando per le bambine alterate perché Damiano dei måneskin con la å ha detto di avere una relazione da 4 anni… - Skoolsucks2 : RT @mandyislnfIames: Ringrazio Damiano dei Måneskin per avervi fatto capire quanto poco sappiate della vita di persone che conoscete solo o… -