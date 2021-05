(Di domenica 9 maggio 2021) Lei è un’ex tentatrice di Temptation Island, lui uno degli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021, Antonella Fiordelisi e Akash Kumar. I due ormai sono una coppia?fidanzato di lei,– noto a molti con il “nome d’arte” ‘Lenticchio’ – è andato su tutte le furie e su Instagram ha detto: “paparazzata organizzata” pubblicando un video in cui si vede Antonella per le vie di Milano insieme ad Akash, il quale si rivolge a un paparazzo: “Il minimo garantito quant’è?“. E lui gli risponde: “Poi si parla con il giornale… ci! Glielo ridai un bacino perché c’è più luce qua?”.non ci sta e sui social si è sfogato dicendo: “Questa ragazza il giorno dopo che ci siamo lasciati, dopo una relazione di anni, è andata a organizzare volutamente un gossip ...

Advertising

FQMagazineit : “Dalle un bacio, poi ci accordiamo”: lo scandalo che ha fatto infuriare l’ex Francesco Chiofalo - Lotus3Patrizia3 : RT @MteresaRuta: AUGURI A TUTTE LE MAMME ?????? Un bacio a voi e grazie ai figli che si ricordano dalle loro mamme! ?? #festadellamamma #f… - MarilandTorino : @andreabassoon Lo sai com'è fatta no? Al rientro portale un fiore e dalle un bacio ?? - ZildaFrana2 : RT @MteresaRuta: AUGURI A TUTTE LE MAMME ?????? Un bacio a voi e grazie ai figli che si ricordano dalle loro mamme! ?? #festadellamamma #f… - Gabbynasciment8 : RT @MteresaRuta: AUGURI A TUTTE LE MAMME ?????? Un bacio a voi e grazie ai figli che si ricordano dalle loro mamme! ?? #festadellamamma #f… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalle bacio

Il Fatto Quotidiano

... per me sai cosa sei? Qualcosa che non sai nemmeno te Ho pensato tutta notte a noi, ma non lo so Chi sei per me, per oggi chi se ne frega La barba ti piace, ma se ti, fa male Vengo...Undi amore a tutti. Aldo Note: Il 5 maggio 1978 giunse questa ultima lettera scritta da Aldo Moro alla moglie Eleonora Crivelli. Quattro giorni dopo sarebbe stato uccisoBrigate Rosse. A ...CONEGLIANO - Le riduzioni sui rifiuti arriveranno a toccare quota 850mila euro. E’ emerso durante l’incontro tra Savno, Cit, Bacino Sinistra Piave e associazioni di categoria.Il razzo cinese Lunga Marcia 5B è caduto nell'Oceano Indiano, vicino alle Isole Maldive. Gran parte del del relitto si è disintegrato ...