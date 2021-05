Dal 13 al 16 maggio giovani musicisti da tutto il mondo in arrivo a Palmanova (Di domenica 9 maggio 2021) tutto pronto a Palmanova, città patrimonio dell’Umanità Unesco, per il 9° Concorso Musicale Internazionale Città di Palmanova, che si svolgerà nei giorni 13, 14, 15 e 16 maggio al Teatro Gustavo Modena, primo evento ospitato in presenza dopo molti mesi di chiusura, organizzato rispettando gli attuali protocolli per il contenimento della diffusione del Covid-19. Un appuntamento molto sentito, soprattutto in questo difficile periodo per le discipline delle arti, che fin dalla sua nascita si pone l’obiettivo di promuovere la cultura musicale nelle sue più svariate forme e valorizzare giovani talenti provenienti dall’Italia e dal mondo. Anche questa nona edizione della rassegna è co-organizzata dall’Accademia Musicale Città di Palmanova e dal Comune di ... Leggi su udine20 (Di domenica 9 maggio 2021)pronto a, città patrimonio dell’Umanità Unesco, per il 9° Concorso Musicale Internazionale Città di, che si svolgerà nei giorni 13, 14, 15 e 16al Teatro Gustavo Modena, primo evento ospitato in presenza dopo molti mesi di chiusura, organizzato rispettando gli attuali protocolli per il contenimento della diffusione del Covid-19. Un appuntamento molto sentito, sopratin questo difficile periodo per le discipline delle arti, che fin dalla sua nascita si pone l’obiettivo di promuovere la cultura musicale nelle sue più svariate forme e valorizzaretalenti provenienti dall’Italia e dal. Anche questa nona edizione della rassegna è co-organizzata dall’Accademia Musicale Città die dal Comune di ...

Advertising

vaticannews_it : #9maggio Dal 2007 in Italia si celebra ogni 9 maggio il Giorno della Memoria per tutte le vittime del terrorismo. 4… - SusannaCeccardi : Pippo Baudo dice la sua in merito alle dichiarazioni di Fedez fatte dal palco del concertone del primo maggio. Come… - Europarl_IT : Il futuro è nelle tue mani: unisciti a noi domenica 9 maggio alle 14 per la cerimonia inaugurale della Conferenza s… - AssessoreD : #Covid19 #Vaccini #Prenotazioni Share TinyURL - S1Tv : VACCINAZIONI ANTI-COVID, DAL 10 MAGGIO PRENOTAZIONI PER GLI OVER 50 -