Da quella visita uscì devastata e in lacrime Venier | il dramma e la malattia Parla l' amica Rizzoli | Dietro quello sguardo | ci cela ben altro

(Di domenica 9 maggio 2021) Da oltre trent' anni è la regina incontrastata della domenica, il suo volto familiare incolla davanti alla tv milioni di telespettatori, produce ascolti record infascia oraria e non lascia spazio a nessuntalk che osi misurarsi in contemporanea. La sua immagine non è mai cambiata, occhi azzurri, lunghi capelli biondi e sorriso contagioso, e le sue battute spontanee fuori dal copione hanno fatto di Marail personaggio più amato, più popolare e gradito della rete nazionale, perché autentico e privo di qualunque artificio o finzione, una conduttrice in grado di improvvisare e reggere in diretta ogni situazione, come anche di manifestare insofferenza quando opportuna, incurante a volte di sfiorare la volgarità. Perché Mara é così da sempre, diretta, impetuosa e istintiva, incapace di fingere, di recitare, di frenarsi, ...

ItaTvfan : E io che pensavo che i problemi del paese...fossero quella che ha filmato #Renzi con uno 007 dopo che era tornato d… - dontpanicyet_ : Martedì a quella visita medica che devo andare a fare per gli scavi c'è anche una mia amica dell'università che qui… - Italia4ever18 : @FB2333 @ZZiliani Se nn parla di Juve dovrà chiudere il suo account xke nessuno gli farà piu visita...e poi nn sarà… - MAURO72016404 : RT @AndreaContemoro: @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Iniziamo però ad eliminare i privati dalla Sanità pubblica e soprattutto “l’Intramoenia… - Cisco46allegro : RT @UffiziGalleries: 'Una visita molto gradita, quella di S.E. Dr. Thomas D. Smitham, Incaricato d’Affari dell’Ambasciata degli Stati Uniti… -

Ultime Notizie dalla rete : quella visita

...per altro aveva annunciato il commissario straordinario Figliuolo in occasione della suaa ... Una possibilità riservata a quanti, appartenenti afascia d'età, non siano ancora stati ...Oggi mi chiedo come potesse essere ai tempi delladel prefetto napoleonico Gilberto Chabrol ... la cappella della Madonna della Neve appoggiata sulle rive del torrente? Ho ritrovato...Chi si fosse messo al ciglio della Cassia, la mattina del 9 maggio 1938, avrebbe visto passare un ben curioso convoglio proveniente da Siena e in direzione di Firenze. Dentro quegli automezzi c’era, i ...La settimana scorsa avevamo parlato di eventi in presenza, adesso andiamo a vedere come fare il webinar perfetto o la presentazione senza una piega ...