Da piccolo era biondissimo e già malato di musica, suo padre era uno dei Pooh: ecco di chi si tratta (Di domenica 9 maggio 2021) Chi è questo bimbo biondino dallo sguardo vispo? Era già malato di musica da piccolo, e suo padre era uno dei Pooh Francesco Facchinetti (Instagram)C’è chi nasce con l’etichetta di ‘figlio d’arte‘, il che non è di per sé un problema. Anzi. La verità è che, soprattutto nel mondo della musica, cosi come nel cinema, teatro e quant’altro, avere in famiglia degli esempi da seguire rappresenta di sicuro un elemento di rilievo e di fatto un quid in più per arrivare all’obiettivo. Soprattutto se quest’ultimo risiede nella sfera di competenza di mamma e papà. E cosi spesso capita di vedere figli di cantanti famosi, o anche attori, ergersi all’interno dei contesti dove già i genitori erano riusciti a catturare attenzione e consensi. Ci è riuscito anche questo bambino, biondino e ... Leggi su kronic (Di domenica 9 maggio 2021) Chi è questo bimbo biondino dallo sguardo vispo? Era giàdida, e suoera uno deiFrancesco Facchinetti (Instagram)C’è chi nasce con l’etichetta di ‘figlio d’arte‘, il che non è di per sé un problema. Anzi. La verità è che, soprattutto nel mondo della, cosi come nel cinema, teatro e quant’altro, avere in famiglia degli esempi da seguire rappresenta di sicuro un elemento di rilievo e di fatto un quid in più per arrivare all’obiettivo. Soprattutto se quest’ultimo risiede nella sfera di competenza di mamma e papà. E cosi spesso capita di vedere figli di cantanti famosi, o anche attori, ergersi all’interno dei contesti dove già i genitori erano riusciti a catturare attenzione e consensi. Ci è riuscito anche questo bambino, biondino e ...

Advertising

andreapurgatori : Luana, risucchiata da un rullo muore in fabbrica a 22 anni. Aveva un figlio piccolo - valentina88vale : Oggi sono passati 6 anni dalla prima volta che ti ho visto, per caso, all’ITAtube a Milano e non ti ho più lasciato… - asyourmother : « Mi ricordo che la prima volta che mi sedetti sulla sedia del balcone, era un pomeriggio di quando avevo 18 anni,… - lulotta2001 : RT @giuliadesimon20: Lui era quel ragazzo che non piangeva mai, ora peró ha visto il suo piccolo amore raggiungere un traguardo meraviglios… - DaniKyriotmgdr : @Allen_tmgdr -diligente» come immaginava Allen era più piccolo di lui, anche se per certi versi gli sembrava probab… -