Da metà maggio coprifuoco a mezzanotte, via da giugno. L’ipotesi sulle riaperture anticipate, Sileri spinge: «A cena al chiuso già dove si vaccina di più» (Di domenica 9 maggio 2021) Secondo il premier Mario Draghi, intervenuto ieri al vertice europeo di Oporto, i dati sulla pandemia in Italia sono abbastanza incoraggianti. Dalle terapie intensive, al numero numero dei vaccinati, se il trend positivo dovesse continuare allora il presidente del consiglio assicura che ci saranno nuove riaperture. Già a partire da metà maggio, e con la cabina di regia del prossimo venerdì, il Cts e l’esecutivo potrebbero estendere a partire dal 17 maggio il coprifuoco fino alle 24. L’indiscrezione del Messaggero apre anche a un’eliminazione completa delle restrizioni sul coprifuoco a partire da metà giugno. Data fissata per evitare di compromettere la stagione turistica ormai alle porte visto che per l’estate ... Leggi su open.online (Di domenica 9 maggio 2021) Secondo il premier Mario Draghi, intervenuto ieri al vertice europeo di Oporto, i dati sulla pandemia in Italia sono abbastanza incoraggianti. Dalle terapie intensive, al numero numero deiti, se il trend positivosse continuare allora il presidente del consiglio assicura che ci saranno nuove. Già a partire da, e con la cabina di regia del prossimo venerdì, il Cts e l’esecutivo potrebbero estendere a partire dal 17ilfino alle 24. L’indiscrezione del Messaggero apre anche a un’eliminazione completa delle restrizioni sula partire da. Data fissata per evitare di compromettere la stagione turistica ormai alle porte visto che per l’estate ...

Advertising

Corriere : L’Italia verso altre aperture. Da metà maggio il coprifuoco potrebbe slittare alle 23 ... - meb : Il turismo può finalmente ripartire: da metà maggio #GreenPass per i viaggiatori e stop alla quarantena per chi arr… - RaiPlay : 'In un mare di giorni felici annega la mia mente Ed ho un milione di cose da dirti Ma non dico niente' L'esibizion… - ClaudioPini3 : RT @meb: Il turismo può finalmente ripartire: da metà maggio #GreenPass per i viaggiatori e stop alla quarantena per chi arriva dall’estero… - thxupayne : RT @devouis: siamo a metà maggio e io ancora il piumone devo togliere -

Ultime Notizie dalla rete : metà maggio Draghi e le riaperture: ipotesi di un coprifuoco "light", alle 24 L'ipotesi più probabile, invece, è uno slittamento a partire dalle 24 e da metà maggio. Draghi: aperture 'con la testa' 'Io, come credo la maggior parte degli italiani voglio riaprire, voglio che le ...

Battiston: "L'Rt continuerà a calare. Mascherine? Forse via a metà giugno" E per la metà di giugno potrebbe anche cadere uno dei simboli dell'emergenza sanitaria: la ... si colloca più precisamente nella mediana della settimana tra il 26 aprile e il 2 maggio. Ma negli ultimi ...

Da metà maggio il coprifuoco potrebbe essere spostato alle 24 Fanpage.it L'ipotesi più probabile, invece, è uno slittamento a partire dalle 24 e da. Draghi: aperture 'con la testa' 'Io, come credo la maggior parte degli italiani voglio riaprire, voglio che le ...E per ladi giugno potrebbe anche cadere uno dei simboli dell'emergenza sanitaria: la ... si colloca più precisamente nella mediana della settimana tra il 26 aprile e il 2. Ma negli ultimi ...