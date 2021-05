Da Malika Ayane a Baby K: i nuovi singoli della settimana. Alcune belle conferme ma anche brutte sorprese (Di domenica 9 maggio 2021) Come ogni venerdì, anche questa settimana è stata “arricchita” da nuove uscite. Di Alcune, onestamente, non sentivamo proprio la necessità. Altre sono state delle belle riconferme, altre ancora belle sorprese. Giovani voci magari ancora non molto conosciute come Brunacci con “Film d’azione”: 19 anni, di Arezzo, ci invita a riscoprire il nostro lato più giocoso e infantile. Brunacci canta un brano semplice e senza quella insopportabile patina di “ragazzo di strada” intorno alla quale si costruiscono oggi più ‘personaggi’ che artisti. Lo stesso non si può dire per Ludwig con “Partire”: un singolo che va bene per Tik Tok (la coreografia infatti è inclusa) e la cui melodia è al di sotto di altri suoi brani. Ma torniamo a parlare di musica: lo facciamo con ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) Come ogni venerdì,questaè stata “arricchita” da nuove uscite. Di, onestamente, non sentivamo proprio la necessità. Altre sono state delleri, altre ancora. Giovani voci magari ancora non molto conosciute come Brunacci con “Film d’azione”: 19 anni, di Arezzo, ci invita a riscoprire il nostro lato più giocoso e infantile. Brunacci canta un brano semplice e senza quella insopportabile patina di “ragazzo di strada” intorno alla quale si costruiscono oggi più ‘personaggi’ che artisti. Lo stesso non si può dire per Ludwig con “Partire”: un singolo che va bene per Tik Tok (la coreografia infatti è inclusa) e la cui melodia è al di sotto di altri suoi brani. Ma torniamo a parlare di musica: lo facciamo con ...

Advertising

Italia_Notizie : Da Malika Ayane a Baby K: i nuovi singoli della settimana. Alcune belle conferme ma anche brutte sorprese - FQMagazineit : Da Malika Ayane a Baby K: i nuovi singoli della settimana. Alcune belle conferme ma anche brutte sorprese - Gaetano89385602 : Ogni traccia di #Malifesto è una storia a sé: 10 frammenti di un’anima antica intrappolata in un tempo che non le a… - sonikmusicnet : Ora in onda: MALIKA AYANE - RICOMINCIO DA QUI - NowOnWRUW : Malika Ayane - Come sarà on Radio Italia of Cleveland -