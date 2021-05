Curling | la Svizzera vince i Mondiali femminili Silvana Tirinzoni e compagne si confermano | Russia battuta

(Di lunedì 10 maggio 2021) Laha vinto i2021 difemminile, sconfiggendo laper 4-2 nella finale andata in scena sul ghiaccio di Calgary (Canada). Le elvetiche si sono così confermate sul tetto del pianeta, dopo il sigillo ottenuto nel 2019 (lo scorso anno non si gareggiò a causa dell’emergenza sanitaria). Le rossocrociate hanno portato a casa l’ottavo titolo iridato della loro storia, mentre laha perso la prima finale., Alina Paetz, Esther Neuenschwander, Melanie Barbezat hanno marcato un punto nel primo end, laoptava per una mano nulla nel turno successivo e poi pareggiava i conti nella terza frazione. Le elvetiche costruivano un gioco spettacolare nel quarto end e marcavano due punti di lusso. Alina Kovaleva e ...

La Russia raggiunge in finale lain finale ai Mondiali femminili diin corso di svolgimento a Calgary , in Canada. Oggi, domenica 8 maggio, le atlete russe sfideranno le campionesse in carica elvetiche per il titolo ...Lasi guadagnata l'accesso diretto alle semifinali dei Campionati Mondiali dia Calgary. Grazie al 9 - 5 sull'Estonia, la squadra della skip Silvana Tirinzoni ha infatti chiuso il round ...La Svizzera ha vinto i Mondiali 2021 di curling femminile, sconfiggendo la Russia per 4-2 nella finale andata in scena sul ghiaccio di Calgary (Canada). Le elvetiche si sono così confermate sul tetto ...Ai Mondiali in Canada il quartetto rossocrociato difende il titolo conquistato due anni prima in Danimarca, sconfiggendo in finale la Russia di Kowalewa ...