Crozza-Draghi dà il benvenuto ai turisti | “Visitate i nostri autogrill dove potete vedere un ex premier che parla con un agente segreto…”

Nella nuova puntata di "Fratelli di Crozza", in onda tutti i venerdì in prima serata sul NOVE, uno straordinario Maurizio Crozza/Draghi incentiva il turismo nel nostro Paese: "Ciao mondo. Sai che è arrivato il tuo momento di prenotare le tue vacanze in Italia? Scusa mondo dove lo trovi un altro Paese dove un influencer che fino a qualche tempo fa lanciava i broccoli nei supermercati con una telefonata sputtana la Rai e in trenta secondi dice più cose di tutta la Sinistra negli ultimi 23 anni? Forza mondo visita i nostri autogrill dove, se aguzzi la vista, potresti avere la fortuna di filmare un ex premier toscano che parla con un agente dei servizi segreti dopo essere stato a Rebibbia a trovare un ex ..."

