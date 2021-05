Cristina Chiabotto è mamma, festeggia dando l’annuncio della nascita della figlia (Foto) (Di domenica 9 maggio 2021) Cristina Chiabotto è diventata mamma di Luce due giorni fa. La figlia dell’ex Miss Italia è nata il 7 maggio ma la Chiabotto ha atteso oggi per dare l’annuncio. Ha atteso la festa della mamma per dare il benvenuto sui social a sua figlia. Frasi semplici e dolcissime come quelle scelte dal marito di Cristina Chiabotto. “Benevenuta amore, sei la nostra Luce!” ha scritto sul suo profilo Instagram mostrando la manina della sua piccolina vestita in bianco e grigio perla. Forse madre e figlia sono già a casa e l’ex reginetta di bellezza continua: “Io e papà ti amiamo già tantissimo”. La coppia ha vissuto la gravidanza al massimo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 9 maggio 2021)è diventatadi Luce due giorni fa. Ladell’ex Miss Italia è nata il 7 maggio ma laha atteso oggi per dare. Ha atteso la festaper dare il benvenuto sui social a sua. Frasi semplici e dolcissime come quelle scelte dal marito di. “Benevenuta amore, sei la nostra Luce!” ha scritto sul suo profilo Instagram mostrando la maninasua piccolina vestita in bianco e grigio perla. Forse madre esono già a casa e l’ex reginetta di bellezza continua: “Io e papà ti amiamo già tantissimo”. La coppia ha vissuto la gravidanza al massimo ...

