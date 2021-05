Advertising

leggoit : Cristina Chiabotto è diventata mamma, nata la prima figlia: il nome è un omaggio alla nonna morta di Covid - zazoomblog : Cristina Chiabotto è diventata mamma! - #Cristina #Chiabotto #diventata #mamma! - zazoomblog : Cristina Chiabotto mamma: è arrivata la piccola Luce Maria - #Cristina #Chiabotto #mamma: #arrivata - VanityFairIt : «Benvenuta amore, sei la nostra Luce! Io e papa’ ti amiamo gia’ tantissimo. Sei il regalo più’ bello della vita e n… - GossipNews_it : Cristina Chiabotto è appena diventata mamma! ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Chiabotto

Ecco la sua bambina !ha scelto Instagram per dare l'annuncio dell'arrivo della piccola Luce Maria, condividendo una foto della manina: " Benvenuta amore, sei la nostra Luce! Io e papà ti amiamo già ...è finalmente diventata mamma: lo splendido annuncio a sorpresa è appena arrivato, che notizia fantastica! Aspettavamo da tempo questo momento. E, finalmente, è arrivato....Cristina Chiabotto è diventata mamma!. Cristina Chiabotto è diventata mamma! Ad annunciare la lieta notizia è stata proprio l’ex Miss Italia ...L’ex Miss Italia ha avuto il suo primo figlio con il marito Marco Roscio La piccolina è venuta al mondo due giorni fa, in tempo per la Festa della Mamma Ci siamo! La data prevista per il parto era sca ...