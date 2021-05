Cristina Chiabotto è diventata mamma di Luce Maria | “Sei il regalo più bello della vita”

(Di domenica 9 maggio 2021) la showgirl piemontese ha annunciato su Instagram la nascitapiccola, nata da matrimonio con Marco Roscio. Facebook –“Sei ilpiùe non potevi che arrivare per la mia prima festa” così la neoe il marito Marco Roscio attraverso un post su Instagram festeggiano la primogenita, venuta al mondo sabato 8 maggio. «Benvenuta amore. Sei la nostra! Io e papà ti amiamo già tantissimo». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@vanillagirl ...

Finalmente è diventata mamma. E proprio nel giorno dedicato a tutte le madriannuncia su Instagram di aver dato alla luce la piccola Luce il 7 maggio: 'Benvenuta amore. Sei la nostra Luce! Io e papà ti amiamo già tantissimo'. La conduttrice ed ex Miss Italia ...è diventata mamma. La ex Miss Italia ha dato alla luce la sua prima figlie e lo ha annunciato ai followers con una foto su Instagram. 'Benvenuta amore, sei la nostra Luce! Io e papà ...la showgirl piemontese ha annunciato su Instagram la nascita della piccola Luce, nata da matrimonio con Marco Roscio.Cristina Chiabotto è diventata mamma. La ex Miss Italia ha dato alla luce la sua prima figlie e lo ha annunciato ai followers con una foto su Instagram. «Benvenuta amore, ...