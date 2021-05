CR7-Ibra, sfida tra immortali: Champions o guai (Di domenica 9 maggio 2021) Cristiano Ronaldo-Ibrahimovic è “lo scontro dei re” secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La supersfida in programma questa sera vale un campionato, e avrà per protagonisti i due fuoriclasse immortali. Cristiano e Zlatan si assomigliano in tante cose, a cominciare dall’eternità (75 anni in due). Sarà anche (e soprattutto) la loro notte: una notte da Champions o di guai. I due sono abituati a giocare per vincere trofei, in gare decisive per coppe importanti, questa sera dovranno accontentarsi, soprattutto CR7, di dover essere decisivo per entrare in Champions. E non sarà facile. Foto: Instagram Ronaldo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 9 maggio 2021) Cristiano Ronaldo-himovic è “lo scontro dei re” secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La superin programma questa sera vale un campionato, e avrà per protagonisti i due fuoriclasse. Cristiano e Zlatan si assomigliano in tante cose, a cominciare dall’eternità (75 anni in due). Sarà anche (e soprattutto) la loro notte: una notte dao di. I due sono abituati a giocare per vincere trofei, in gare decisive per coppe importanti, questa sera dovranno accontentarsi, soprattutto CR7, di dover essere decisivo per entrare in. E non sarà facile. Foto: Instagram Ronaldo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : CR7 Ibra Legrottaglie: 'CR7 non basta. Vi racconto il mio Ibra' Juventus - Milan non sarà mai una partita come le altre. Figuriamoci quando vale un posto in Champions League. Nicola Legrottaglie, che in carriera ha vestito entrambe le maglie, ci ha detto la sua ...

CR7 e Ibra, i loro assistenti, i dubbi sul futuro: Juve - Milan in 3 temi chiave CR7 sta per aggiungere il campionato italiano alla collezione di tornei di cui è stato capocannoniere, Zlatan vuole completare la missione per la quale ha lasciato gli Stati Uniti, ossia riportare il ...

Ibra e CR7: l'inaccettabile trascorrere del tempo... La Gazzetta dello Sport Juve-Milan vale la Champions. Il CorSport: "CR7-Ibra, ne resterà uno solo" "CR7-Ibra, ne resterà uno solo", è il titolo interno con il quale il Corriere dello Sport presenta l'attesissima sfida di questa sera tra Juventus e Milan.

Juventus-Milan, Pirlo e il confronto Ibra-CR7: "Risultano ancora essere i migliori" Clicca qui per tutte le parole di Pirlo in conferenza E' questa una delle domande a cui ha risposto Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan: 'Non credo sia un problema: loro r ...

