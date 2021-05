Covid | Veneto | 492 nuovi casi e 3 decessi in 24 ore

(Di domenica 9 maggio 2021) Sono 492 icontagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in, che portano il totale a 417.480 malati. Sono tre le vittime, per un totale di 11.423 da inizio pandemia. Il bollettino ...

Il manipolo stato raggiungo dalle volanti della polizia e dagli agenti impegnati nei servizi di controllo per il rispetto delle norme anti diffusione del covid all'altezza di via Oberdan dove sono ...