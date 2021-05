Covid Sicilia, oggi 494 contagi e 14 morti: bollettino 9 maggio (Di domenica 9 maggio 2021) Sono 494 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 maggio in Sicilia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 14 morti. “Il dato dei ricoveri oggi per coronavirus negli ospedali Siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 25 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute – informa la Regione Siciliana su Facebook – In terapia intensiva sono in cura 136 persone (4 in meno rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 965 persone. 14 i decessi. I nuovi soggetti positivi rilevati sono 494. I tamponi molecolari processati sono stati 5766. I tamponi rapidi sono stati 8571”. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di domenica 9 maggio 2021) Sono 494 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo. Si registrano altri 14. “Il dato dei ricoveriper coronavirus negli ospedalini rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 25 unità, così come riporta ilquotidiano del Ministero della Salute – informa la Regionena su Facebook – In terapia intensiva sono in cura 136 persone (4 in meno rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 965 persone. 14 i decessi. I nuovi soggetti positivi rilevati sono 494. I tamponi molecolari processati sono stati 5766. I tamponi rapidi sono stati 8571”. Powered by WPeMatico

