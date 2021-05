(Di domenica 9 maggio 2021) Milano, 9 mag. (Adnkronos) – “I numeri sono drammatici: soltanto l’1% deiprodotti oggi è andato al continente africano e alcuni paesi non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino. Il problema della produzione si puòre con levolontarie e si sta perdendo fin troppo tempo in questa discussione. Le case farmaceutiche dovrebbero offrire le soluzioni”. Lo ha detto Francesco, presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai3. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

LaCnews24 : Covid nel Crotonese, impennata di contagi a Rocca di Neto: chiesta la zona rossa #calabrianotizie #newscalabria - zazoomblog : Covid: Rocca (Cri) produzione vaccini si risolve con licenze volontarie - #Covid: #Rocca #(Cri) #produzione - TV7Benevento : Covid: Rocca (Cri), 'produzione vaccini si risolve con licenze volontarie'... - CastelliIrpinia : Rocca San Felice #videobreve qui - CastelliIrpinia : RT @CastelliIrpinia: Rocca San Felice #videobreve qui -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Rocca

SardiniaPost

... sempre con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti -. Alle stesse ... 31/2021) eImperiale (29/2021), per i quali si applicano le misure da "zona gialla" fissate ...... dove si sono registrati 73 nuovi casi positivi al- 19, su 310 tamponi effettuati. Non ci ... 7 a Canicattì, 6 a Ravanusa, 5 a San Biagio Platani, 2 ad Alessandria della, Racalmuto, e ...La squadra di Pirlo, che a inizio torneo ha avuto molti alibi, adesso non merita la Champions, se non alla carriera ...È di qualche ora fa la notizia che il Responsabile del Centro cottura di Rocca Priora, non addetto al confezionamento e allo sporzionamento dei pasti, è risultato positivo al tampone antigenico.Nella ...