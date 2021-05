Covid: oggi 8.292 nuovi casi e 139 morti (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – Sono 8.292 i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 226.006 tamponi, con l’indice di positività che si attesta al 3,6%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 139 morti che portano il totale delle vittime a 122. 833 da inizio pandemia. Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 2.192 persone (-19 da ieri), con 103 nuovi ingressi. Sono 15.420 i ricoveri ordinari (-379 da ieri), 3.604.523 guariti in totale (+14.416), 383.854 gli attualmente positivi (-6.266). Questi i dati odierni del bollettino Covid, resi noti dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – Sono 8.292 idiriscontratiin Italia dopo aver analizzato 226.006 tamponi, con l’indice di positività che si attesta al 3,6%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 139che portano il totale delle vittime a 122. 833 da inizio pandemia. Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 2.192 persone (-19 da ieri), con 103ingressi. Sono 15.420 i ricoveri ordinari (-379 da ieri), 3.604.523 guariti in totale (+14.416), 383.854 gli attualmente positivi (-6.266). Questi i dati odierni del bollettino, resi noti dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. L'articolo CalcioWeb.

