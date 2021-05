Covid, news. Il bollettino del 9 maggio: 8.292 nuovi casi su 226.006 tamponi. 139 morti (Di lunedì 10 maggio 2021) Come da norma del weekend, calano i test analizzati e risale il tasso di positività: 3,7%. Diminuiscono di 379 unità i ricoveri ordinari, di 19 quelli in terapia intensiva. Da domani quasi tutta Italia in giallo, tranne Valle d'Aosta, Sardegna, Sicilia. Ok alle visite nelle RSA, ma con il Green Pass. Stop alla mini-quarantena per chi arriva dai Paesi europei Leggi su tg24.sky (Di lunedì 10 maggio 2021) Come da norma del weekend, calano i test analizzati e risale il tasso di positività: 3,7%. Diminuiscono di 379 unità i ricoveri ordinari, di 19 quelli in terapia intensiva. Da domani quasi tutta Italia in giallo, tranne Valle d'Aosta, Sardegna, Sicilia. Ok alle visite nelle RSA, ma con il Green Pass. Stop alla mini-quarantena per chi arriva dai Paesi europei

