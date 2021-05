Covid | movida selvaggia al centro storico di Napoli Carabinieri disperdono 500 giovani Sanzioni per 52 | 2 bar diffidati

(Di domenica 9 maggio 2021) Idel Comando provinciale dihanno allontanato e disperso circa 500 ragazzi ieri sera a largo San Giovanni Maggiore, neldi. I militari, impegnati nei controlli per il rispetto della normativa anti-19, sono intervenuti a largo San Giovanni Maggiore, dove si trovavano circa 500 ragazzi, e nel vicino largo Banchi Nuovi, dove intorno all’una di notte erano presenti circa 250. Molti deiavevano affollato le piazze già dalle prime ore della sera e già in stato di ebbrezza alcolica. Uno di questi, complice lo stato di alterazione, è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Complessivamente sono state elevate 52e ...

Nonostante le misure restrittive anti -nazionali, nonostante il coprifuoco ancora in vigore e fissato alle ore 22:00, non sembra ...in una delle aree napoletane più gettonate per la. Il ...Per i quindici sono scattate le multe per il mancato rispetto del coprifuoco anti -Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 1.415 i casi positivi su 22.197 tamponi molecolari esaminati. Negli ospedali i posti occupati nelle terapie intensive sono 12 ...I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, insieme a quelli del Reggimento Campania, hanno svolto un servizio “alto impatto” ...