Covid | “molto lontani da futuro senza mascherine e distanziamento”

(Di domenica 9 maggio 2021) C’è ancora ”una lunga strada da percorrere” nella lotta contro il coronavirus, considerate le varianti e le ondate in corso. Lo ha dichiarato il professor Andrew Pollard, a capo del gruppo di lavoro dell’Università di Oxford, intervistato dalla Bbc. ”Penso che ci sarà undistanziamenti sociali epiù, ma considerando una prospettiva globale siamo ancora”, ha affermato. ”Nel Regno Unito abbiamo avuto un notevole successo grazie al programma vaccinale e questa prospettiva si sta avvicinando, ma rispetto alla situazione globale la strada da percorrere èlunga”. L'articolo

Advertising

CottarelliCPI : Basta dibattiti. Dobbiamo: - aumentare la produzione mondiale dei vaccini, se liberalizzare serve, lo si faccia -… - La7tv : #ottoemezzo Covid, Massimo Galli: 'Il vaccino che abbiamo ora è ottimo per un virus che girava un anno fa in Cina,… - RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - Quando appare una malattia nuova si hanno molti timori, tra i quali la possibilità che l'uso di far… - Bruna64439387 : RT @Siriostar69: Buongiorno a tutti voi amici di Twitter..??????????? Ritorno con questo bel Micione Rosso ???? dopo un mese di assenza, causa Cov… - 74_cappe : RT @ilpresidenthe: La madre di mio zio a 84 anni e con problemi respiratori da 20 anni ha preso il covid. Ad un certo punto stava molto mal… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid molto

Adnkronos

E questo nonostante il fatto che i dati sui contagisiano ancora preoccupanti e restino in ... Il trend di discesa dei contagi rimanedebole ed è iniziato dopo altre due settimane di ...Fossi stato senza una figlia sarebbe stato uno squallore, lei mi ha dato".La nota del Segretario generale Filctem Cgil, Carmine De maio. Da molti mesi, il dibattito Italiano è monopolizzato, giustamente, dal Recovery Fund con tutte le iniziative da pro ...Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "L’Europa che celebriamo oggi 9 maggio è un’Europa molto più determinata e forte di quella anche solo di un anno fa. La decisione di far partire il Piano Next Generation EU ...