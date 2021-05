Covid, “molto lontani da futuro senza mascherine e distanziamento” (Di domenica 9 maggio 2021) C’è ancora ”una lunga strada da percorrere” nella lotta contro il coronavirus, considerate le varianti e le ondate in corso. Lo ha dichiarato il professor Andrew Pollard, a capo del gruppo di lavoro dell’Università di Oxford, intervistato dalla Bbc. ”Penso che ci sarà un futuro senza distanziamenti sociali e senza più mascherine, ma considerando una prospettiva globale siamo ancora molto lontani”, ha affermato. ”Nel Regno Unito abbiamo avuto un notevole successo grazie al programma vaccinale e questa prospettiva si sta avvicinando, ma rispetto alla situazione globale la strada da percorrere è molto lunga”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 maggio 2021) C’è ancora ”una lunga strada da percorrere” nella lotta contro il coronavirus, considerate le varianti e le ondate in corso. Lo ha dichiarato il professor Andrew Pollard, a capo del gruppo di lavoro dell’Università di Oxford, intervistato dalla Bbc. ”Penso che ci sarà undistanziamenti sociali epiù, ma considerando una prospettiva globale siamo ancora”, ha affermato. ”Nel Regno Unito abbiamo avuto un notevole successo grazie al programma vaccinale e questa prospettiva si sta avvicinando, ma rispetto alla situazione globale la strada da percorrere èlunga”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Covid molto Spagna: prima notte senza restrizioni, feste e arresti ...nonostante il fatto che i dati sui contagi Covid siano ancora preoccupanti. Lo scrive El Pais. Sebbene l'incidenza in Spagna abbia iniziato a diminuire questa settimana, il trend è ancora molto ...

Coppia rimpatriata da India, anche marito ha Covid ...con un volo sanitario dopo essere rimasta bloccata in India una settimana in piena emergenza Covid. ... io a malattie infettive con l'ossigeno" e "mio marito Enzo in terapia subintensiva, sta molto male ...

VACCINO ASTRAZENECA: il rischio TROMBOSI è molto più ALTO per chi si AMMALA di COVID. Lo dice uno STUDIO iLMeteo.it Coppia rimpatriata dall'India, anche il marito ha il Covid Positivo al Coronavirus anche il marito della coppia di Campi Bisenzio (Firenze), Enzo Galli, rimpatriata ieri sera con un volo sanitario dopo essere rimasta bloccata in India una settimana in piena e ...

Vaccini, l'Ue non rinnova il contratto con AstraZeneca Per il momento la Commissione Europea non ha rinnovato il suo contratto per i vaccini anti-Covid sviluppati da AstraZeneca oltre la... Scopri di più ...

