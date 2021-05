Covid, matrimonio con trenta invitati nel Napoletano. Multati anche gli sposi per mancato rispetto delle norme anti-Covid (Di domenica 9 maggio 2021) matrimonio non autorizzato e multa per mancato rispetto delle norme anti-Covid. È successo a Boscotrecase, comune nella città metropolitana di Napoli, dove i carabinieri sono intervenuti per interrompere una cerimonia nuziale con trenta invitati, finendo per multare anche gli sposi. L’intervento ricade nell’ambito di un servizio “alto impatto” – come lo definiscono le forze dell’ordine – condotto dai militari dell’Arma della compagnia di Torre Annunziata, assieme a quelli del reggimento Campania, che ha riguardato diversi comuni dell’area vesuviana. In tutto sono state 107 le persone controllate nell’operazione, la metà delle quali pregiudicate, e 73 i veicoli fermati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021)non autorizzato e multa per. È successo a Boscotrecase, comune nella città metropolitana di Napoli, dove i carabinieri sono intervenuti per interrompere una cerimonia nuziale con, finendo per multaregli. L’intervento ricade nell’ambito di un servizio “alto impatto” – come lo definiscono le forze dell’ordine – condotto dai militari dell’Arma della compagnia di Torre Annunziata, assieme a quelli del reggimento Campania, che ha riguardato diversi comuni dell’area vesuviana. In tutto sono state 107 le persone controllate nell’operazione, la metàquali pregiudicate, e 73 i veicoli fermati ...

