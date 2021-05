Covid Lombardia, oggi 1.326 contagi e 33 morti: bollettino 9 maggio (Di domenica 9 maggio 2021) Sono 1.326 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 maggio in Lombardia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 33 decessi. Il totale delle vittime sale a 33.182 da inizio pandemia. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute. I tamponi totali eseguiti sono stati 39.298. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 2.726, in calo di 124 unità rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono ricoverati in 492, due in più di ieri. Sono 385 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Milano nelle ultime 24 ore. A Brescia sono stati segnalati 216 nuovi positivi, a Bergamo 157 e a Monza e Brianza 117. Seguono Cremona con 42, Como con 77, Lodi con 15, Mantova con 86, Pavia con 64, Sondrio con 31 e Varese con 64. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 maggio 2021) Sono 1.326 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo. Si registrano altri 33 decessi. Il totale delle vittime sale a 33.182 da inizio pandemia. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute. I tamponi totali eseguiti sono stati 39.298. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 2.726, in calo di 124 unità rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono ricoverati in 492, due in più di ieri. Sono 385 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Milano nelle ultime 24 ore. A Brescia sono stati segnalati 216 nuovi positivi, a Bergamo 157 e a Monza e Brianza 117. Seguono Cremona con 42, Como con 77, Lodi con 15, Mantova con 86, Pavia con 64, Sondrio con 31 e Varese con 64. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-75). A fronte di 50.251 tamponi effe… - emergency_ong : #Milano #vaccini: EMERGENCY al fianco del Policlinico di Milano per la #campagnavaccinale con #infermieri e #medici… - ilCittadinoLodi : Covid, il bollettino: in due giorni 71 casi in più nel Lodigiano, 809 nel Milanese, 2.910 in Lombardia e 18.468 in… - Yogaolic : RT @occhio_notizie: Covid in Lombardia, 1326 nuovi casi e 33 decessi nelle ultime 24 ore - GiaPettinelli : Covid: in Lombardia 1.326 nuovi positivi e 33 morti -