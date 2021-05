Covid Italia, oggi 8.292 contagi e 139 morti: bollettino 9 maggio (Di domenica 9 maggio 2021) Sono 8.292 i nuovi contagi da coronavirus riscontrati oggi 9 maggio in Italia dopo aver analizzato 226.006 tamponi, con l’indice di positività che si attesta al 3,6%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 139 morti che portano il totale delle vittime a 122.833 da inizio pandemia. Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 2.192 persone (-19 da ieri), con 103 nuovi ingressi. Sono 15.420 i ricoveri ordinari (-379 da ieri), 3.604.523 guariti in totale (+14.416), 383.854 gli attualmente positivi (-6.266). Questi i dati odierni del bollettino Covid, resi noti dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. I dati delle regioni: PUGLIA – Sono 646 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 maggio 2021) Sono 8.292 i nuovida coronavirus riscontratiindopo aver analizzato 226.006 tamponi, con l’indice di positività che si attesta al 3,6%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 139che portano il totale delle vittime a 122.833 da inizio pandemia. Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 2.192 persone (-19 da ieri), con 103 nuovi ingressi. Sono 15.420 i ricoveri ordinari (-379 da ieri), 3.604.523 guariti in totale (+14.416), 383.854 gli attualmente positivi (-6.266). Questi i dati odierni del, resi noti dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. I dati delle regioni: PUGLIA – Sono 646 i nuovida coronavirus9 ...

