Covid Italia, bollettino 9 maggio: 8.292 casi e 139 morti (Di domenica 9 maggio 2021) Covid, il bollettino di oggi domenica 9 maggio: sono 8.292 i contagi, 139 i morti registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 9 maggio 2021), ildi oggi domenica 9: sono 8.292 i contagi, 139 iregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della...

Advertising

VincenzoDeLuca : Da oggi Capri è #covidfree. Capri rappresenta la ripartenza dell'Italia intera, è un messaggio di svolta che arriva… - Corriere : India, la coppia rientrata in Italia ora è grave in ospedale con il Covid - Agenzia_Italia : Per bar e ristoranti, più del coprifuoco, è decisivo tornare a consumare all'interno dei locali - infoitsalute : Covid Italia, bollettino 9 maggio: 8.292 casi e 139 i morti - infoitsalute : Covid, oggi in Italia 8.292 casi e 139 decessi -