Covid Italia | Battiston | “Mai così bassi da luglio”

(Di domenica 9 maggio 2021) “Quello del calcolo dell’Rt è un falso problema. Anche perché, grazie alle vaccinazioni, potrebbe non tornare più sopra 1”. Lo dice Roberto, docente di Fisica all’Università di Trento e attento studioso dei numeri della pandemia, a ‘la Repubblica’ sulla querelle sull’indice di contagio. “L’Rt è definito con una norma scritta nel 2020 dopo lunghe consultazioni. Oggi sarebbe complicato cambiarlo. Da solo non basta. E comunque si riferisce alla situazione di circa due settimane prima. Elementi che possono creare un po’ di confusione”. “Secondo i miei calcoli di ieri 0,84. E continua a scendere. Per trovare un valorebasso bisogna tornare indietro al2020. Come lo determino? Con un algoritmo messo a punto dal Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento e che è stato adottato anche da Agenas, l’Agenzia nazionale ...

Advertising

VincenzoDeLuca : Da oggi Capri è #covidfree. Capri rappresenta la ripartenza dell'Italia intera, è un messaggio di svolta che arriva… - RobertoBurioni : La vittoria di Israele contro COVID-19 grazie alle vaccinazioni in una semplice immagine. Lo stesso può e deve avve… - VincenzoDeLuca : Capri covid-free: un messaggio di bellezza e di serenità per l’Italia che vuole rinascere - Cild2014 : ?? Oggi è l'#EuropeDay. L'Europa (e l'Italia) facciano un regalo ai propri cittadini nella lotta contro il #Covid19,… - barbagi3 : RT @VincenzoDeLuca: Da oggi Capri è #covidfree. Capri rappresenta la ripartenza dell'Italia intera, è un messaggio di svolta che arriva al… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Agenzia ANSA

Inil coprifuoco è in vigore da mesi ed in tanti attendono di potergli dire addio. La data ... La decisione, in ogni caso, dipenderà dai dati relativi alla circolazione del- 19 nel ...Di fatto, rimane tutto com'è ora per chi arriva dall'nel Regno Unito. Il premier Boris Johnson è intransigente e gioca anche a fare lo "sceriffo" del: forte del record vaccini e di un ...Il capo del Dipartimento Salute: «Qualche difficoltà c’è stata, ma ora marciamo spediti»«Ritardo? Sì, ma abbiamo recuperato. Performance influenzate dalla fornitura di dosi» ...I casi di Covid nel mondo sono oltre 156 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 3,2 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ult ...