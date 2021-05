Covid, individuato un nuovo farmaco capace di contrastare il virus: i dettagli della ricerca Coronav (Di domenica 9 maggio 2021) Un team di ricerca britannico ha individuato un nuovo farmaco capace di combattere il Covid: si tratta della niclosamide, usata nelle infezioni da tenia. Covid, individuato un nuovo farmaco capace di contrastare il virus: i dettagli della ricerca su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 9 maggio 2021) Un team dibritannico haundi combattere il: si trattaniclosamide, usata nelle infezioni da tenia.undiil: isu Notizie.it.

Advertising

BroccoloGina : RT @_Nico_Piro_: @GFalzi @caritas_milano @CaritasItaliana @iamCARITAS @rulajebreal @FiorellaMannoia @manginobrioches @VujaBoskov @EnricoLet… - _Nico_Piro_ : @GFalzi @caritas_milano @CaritasItaliana @iamCARITAS @rulajebreal @FiorellaMannoia @manginobrioches @VujaBoskov… - Miti_Vigliero : Bari, a Santeramo in Colle 77 bambini in quarantena: metà sono positivi al Covid Hanno tutti tra i due e i dieci a… - yccade : Nell'#Europa della crisi economica post #covid i vari dittatori o aspiranti tali hanno individuato nella comunità… - tuttoggi : Cambia la composizione della tipologia del virus Covid che sta circolando in Umbria. Se a febbraio il sequenziament… -