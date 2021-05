Covid India, più di 400mila contagi e oltre 4mila morti (Di domenica 9 maggio 2021) Sono 403mila i nuovi contagi di coronavirus confermati in India nelle ultime 24 ore e 4.092 le persone che hanno perso la vita per complicanze. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, sottolineando che è il terzo giorno consecutivo che nel Paese si registrano più di quattromila decessi riconducibili al Covid-19. Per la quinta volta in una settimana, invece, l’India ha registrato oltre 400mila infezioni. Intanto crescono le pressioni sul primo ministro Indiano Narendra Modi, perché imponga un lockdown nazionale come quello imposto nella prima fase della pandemia. Secondo l’Institute for Health Metrics and Evaluation, in India si registreranno un milione di morti per Covid-19 entro agosto. L'articolo proviene da ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 maggio 2021) Sono 403mila i nuovidi coronavirus confermati innelle ultime 24 ore e 4.092 le persone che hanno perso la vita per complicanze. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, sottolineando che è il terzo giorno consecutivo che nel Paese si registrano più di quattromila decessi riconducibili al-19. Per la quinta volta in una settimana, invece, l’ha registratoinfezioni. Intanto crescono le pressioni sul primo ministrono Narendra Modi, perché imponga un lockdown nazionale come quello imposto nella prima fase della pandemia. Secondo l’Institute for Health Metrics and Evaluation, insi registreranno un milione diper-19 entro agosto. L'articolo proviene da ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'India ha registrato per la prima volta più di 4mila morti per coronavirus in un giorno. Lo ha fatto sapere il gov… - Agenzia_Ansa : Rimpatriata la coppia rimasta bloccata in India una settimana. Anche il marito ha il Covid. Entrambi i coniugi sono… - HuffPostItalia : Rientrata in Italia la coppia bloccata in India dal Covid: lei positiva ricoverata a Firenze - libellula58 : RT @Agenzia_Ansa: Rimpatriata la coppia rimasta bloccata in India una settimana. Anche il marito ha il Covid. Entrambi i coniugi sono ricov… - truuudetective : RT @SignorErnesto: L'India sta uscendo dall'emergenza covid. Le strumentalizzazioni hanno le ore contate. E uscirà con numeri infinitament… -