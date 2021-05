Covid in Lombardia, bollettino domenica 9 maggio: 33 decessi e 1.326 casi positivi (Di domenica 9 maggio 2021) Sono 1.326 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia . I morti sono 33 , per un totale di 33.182 da inizio pandemia. È quanto emerge dai dati del Ministero della Salute. ... Leggi su leggo (Di domenica 9 maggio 2021) Sono 1.326 i nuovidi coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in. I morti sono 33 , per un totale di 33.182 da inizio pandemia. È quanto emerge dai dati del Ministero della Salute. ...

Advertising

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-75). A fronte di 50.251 tamponi effe… - emergency_ong : #Milano #vaccini: EMERGENCY al fianco del Policlinico di Milano per la #campagnavaccinale con #infermieri e #medici… - Yogaolic : RT @occhio_notizie: Covid in Lombardia, 1326 nuovi casi e 33 decessi nelle ultime 24 ore - GiaPettinelli : Covid: in Lombardia 1.326 nuovi positivi e 33 morti - StefaniaChiale : Dato che da questa mezzanotte partono le prenotazioni al #vaccinoCovid per i 50enni in Lombardia, ecco lo #spiegone… -