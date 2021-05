Covid, il calendario delle riaperture: dal coprifuoco alla quarantena per i turisti (Di domenica 9 maggio 2021) La prossima settimana il governo si riunirà per valutare l’andamento della pandemia da coronavirus e sulla base dei dati deciderà se e come allentare alcune tra le restrizioni attualmente in vigore. L’eliminazione di alcune regole, come l’obbligo di quarantena per chi arriva da Paesi Ue, ha già una data fissata, mentre si continua a discutere su alcuni temi, come il divieto di circolazione dalle 22 alle 5. Ecco la mappa delle riaperture già stabilite e quelle su cui si sta ancora discutendo Leggi su tg24.sky (Di domenica 9 maggio 2021) La prossima settimana il governo si riunirà per valutare l’andamento della pandemia da coronavirus e sulla base dei dati deciderà se e come allentare alcune tra le restrizioni attualmente in vigore. L’eliminazione di alcune regole, come l’obbligo diper chi arriva da Paesi Ue, ha già una data fissata, mentre si continua a discutere su alcuni temi, come il divieto di circolazione dalle 22 alle 5. Ecco la mappagià stabilite e quelle su cui si sta ancora discutendo

Ultime Notizie dalla rete : Covid calendario Circuito Global: Valkenswaard sostituisce Cannes ... legate alla situazione determinata dalla pandemia del Covid - 19 e dall'epidemia di Ehv - 1 e alle conseguenti complicazioni di carattere organizzativo. Tuttavia il concorso, in calendario dal 3 al ...

Centro vaccinale Ozieri, le categorie convocate dalla ASSL Sassari advertisement Di seguito il calendario della convocazione. LUNEDÌ 10 MAGGIO - dalle ore 15 alle ore ... - Personale Scolastico Per ricevere la somministrazione del vaccino anti Covid - 19, i cittadini ...

Covid, il calendario delle riaperture: dal coprifuoco alla quarantena per i turisti Sky Tg24 L’Uic di Cosenza e Rende trasformata in hub vaccinale: somministrate oltre 350 dosi Anche ieri la macchina organizzativa voluta dal presidente Franco Motta e gestita dai volontari ha permesso l’inoculazione di oltre 350 vaccini tra prima e seconda dose. Con quella odierna sono state ...

Covid, il calendario delle riaperture: dal coprifuoco alla quarantena per i turisti StampaLa prossima settimana il governo si riunirà per valutare l’andamento della pandemia da coronavirus e sulla base dei dati deciderà se e come allentare alcune tra le restrizioni attualmente in vig ...

