Covid: Giani, 'In Toscana 713 nuovi casi, tasso positivi al 3,40%' (Di domenica 9 maggio 2021) Firenze, 9 mag. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 713 su 20.981 test di cui 13.500 tamponi molecolari e 7.481 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,40% (9,6% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Firenze, 9 mag. - (Adnkronos) - "Iregistrati insono 713 su 20.981 test di cui 13.500 tamponi molecolari e 7.481 test rapidi. Ildeiè 3,40% (9,6% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della, Eugenio, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.

Advertising

zazoomblog : Covid: 713 nuovi contagi in Toscana oggi 9 maggio. E Giani posta rose rosse per la festa della mamma - #Covid:… - FirenzePost : Covid: 713 nuovi contagi in Toscana, oggi 9 maggio. E Giani posta rose rosse per la festa della mamma - VTrend_it : ?? I numeri di oggi, domenica 9 maggio, anticipati dal presidente Giani: - infoitinterno : Covid Toscana, Giani: 'Contagi in forte calo, sì al coprifuoco alle 23' - infoitinterno : Covid Toscana, Giani: «Contagi in calo, favorevole a posticipare il coprifuoco alle 23» -