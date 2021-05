Covid Gb | 1 770 nuovi contagi e 2 morti

(Di domenica 9 maggio 2021) Le autorità sanitarie del Regno Unito hanno segnalato 1.770casi di-19 e due decessi nelle ultime 24 ore. Il totale delle infezioni dall’inizio della pandemia sale così a 4.434.860, mentre il bilancio delle vittime si aggiorna a 127.605. Nel frattempo, intervistato da Sky News, il ministro Michael Goove ha detto di aspettarsi per domani l’annuncio da parte del primo ministro Boris Johnson sull’allentamento delle restrizioni, che dovrebbe iniziare dal 17 maggio come previsto inizialmente. “E’ grazie al successo del programma vaccinale nel Regno Unito e al buon senso dei nostri cittadini che possiamo progressivamente allentare le misure”, ha detto Gove, aggiungendo che questo implica anche “cambi ad alcune delle regole sui viaggi internazionali”. Powered by WPeMatico

TRENTO. I territori di Isera, Calliano e Sarnonico azzerano i contagi, mentre è stato registrato un caso a Terragnolo: sono 64 i Comuni Covid-free in Trentino. Scende ancora il dato dei casi attivi su ...TRENTO. Sono 45.179 casi e 1.411 decessi in Trentino per l'emergenza coronavirus da inizio epidemia, sono 42.873 i guariti da inizio emergenza e 895 gli attuali positivi. Non sono stati comunicati dec ...