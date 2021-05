Covid, Garavaglia: turismo darà la spinta maggiore alla ripartenza (Di domenica 9 maggio 2021) "Il turismo darà la spinta maggiore alla ripartenza del sistema Italia". E' quanto ha affermato il ministro del turismo, Massimo Garavaglia, in occasione dell'avvio della Bit Digital Edition, l'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 maggio 2021) "Illadel sistema Italia". E' quanto ha affermato il ministro del, Massimo, in occasione dell'avvio della Bit Digital Edition, l'...

Advertising

venetolink : @fabius10scudi @matteosalvinimi lo dice Lui stesso ' Il Covid Pass (...) non deve diventare uno strumento per comp… - R_Garavaglia : RT @Montecitorio: #CertificazioneVerde #Covid_19, presso le Commissioni riunite #AffariCostituzionali, #Giustizia e #AffariSociali audizion… - mzeloni : RT @PatassiniTullio: Grazie alla #Lega e al Ministro #Garavaglia migliorati e semplificati nel Dl Sostegni i criteri di riparto per il fond… - Mauri_Carrara : RT @tempoweb: Il #Governo è pronto a rivedere il #coprifuoco dopo il calo dei contagi: ottimismo di #Garavaglia per rilanciare il #turismo… - LauraCarrese : RT @tempoweb: Il #Governo è pronto a rivedere il #coprifuoco dopo il calo dei contagi: ottimismo di #Garavaglia per rilanciare il #turismo… -