Covid Emilia-Romagna, oggi 650 contagi e 3 morti: bollettino 9 maggio (Di domenica 9 maggio 2021) Sono 650 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 maggio in Emilia-Romagna, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 3 decessi. Nel dettaglio, dall'inizio dell'epidemia, in Emilia-Romagna si sono registrati 376.018 casi di positività, 650 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.114 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,8%. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 35,3 anni. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 4.975 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 329.654. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 33.354 (-4.328 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ...

