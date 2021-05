Covid, coppia rimpatriata dall’India: positivo anche il marito (Di domenica 9 maggio 2021) È positivo al coronavirus anche Enzo Galli, il marito della coppia di Campi Bisenzio (Firenze) rimpatriata dall’India la sera dell’8 maggio all’aeroporto di Pisa con un volo sanitario. Entrambi erano rimasti bloccati nel Paese in piena emergenza Covid. I coniugi, dopo tre settimane in India, dove si trovavano per l’adozione di una bambina che adesso è in Italia in isolamento, sono ricoverati all'ospedale fiorentino di Careggi. (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE) Leggi su tg24.sky (Di domenica 9 maggio 2021) Èal coronavirusEnzo Galli, ildelladi Campi Bisenzio (Firenze)la sera dell’8 maggio all’aeroporto di Pisa con un volo sanitario. Entrambi erano rimasti bloccati nel Paese in piena emergenza. I coniugi, dopo tre settimane in India, dove si trovavano per l’adozione di una bambina che adesso è in Italia in isolamento, sono ricoverati all'ospedale fiorentino di Careggi. (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE)

