Covid, Coldiretti: niente festa per le mamme di 1,3 milioni di bambini poveri, +18% (Di domenica 9 maggio 2021) niente festa per le mamme di un milione e 346mila minori in povertà assoluta, in aumento del +18% con l'emergenza Covid che ha pesato sulla salute e sui redditi degli italiani. E' quanto emerge dall'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 9 maggio 2021)per ledi un milione e 346mila minori in povertà assoluta, in aumento delcon l'emergenzache ha pesato sulla salute e sui redditi degli italiani. E' quanto emerge dall'...

Advertising

Ad10000follower : Covid, Coldiretti, pass a giugno vale 11,2 mld di turismo estivo - Ad10000follower : Covid, Coldiretti, da 6 italiani su 10 fiori per festa mamma Ma il 19% non regala nulla per colpa della crisi - AgenziaASI : Covid: Coldiretti, da 6 italiani su 10 fiori per Festa Mamma Ma il 19% non regala nulla per colpa della crisi… - AgenziaASI : Covid: Coldiretti, Pass a giugno vale 11,2 miliardi di turismo estivo - Raffael51498494 : @MaxLandra Visto che continuate con CONTE....CONTE 2 Buco di 16 miliardi all'inps,Oltre 30 mila professionisti e… -