Covid, Breton: 'Digital Green per il turismo operativo entro fine giugno' (Di domenica 9 maggio 2021) 'La vaccinazione del 70% della popolazione europea e un documento che la attesti sarà dalla metà di giugno il primo strumento per far ripartire il turismo e i viaggi in Europa'. Lo ha confermato il ...

