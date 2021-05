Covid, Battiston: «Quello del calcolo dell'Rt è un falso problema» (Di domenica 9 maggio 2021) Roberto Battiston, professore di Fisica dell'Università di Trento, è uno dei più attenti studiosi in merito ai numeri della pandemia di Covid in Italia. Intervistato dal quotidiano La Repubblica, il docente si è espresso riguardo alla controversa questione dell'Rt. Il dibattito sull'Indice Rt Negli ultimi giorni in Italia i Governatori delle Regioni si stanno battendo per modificare i parametri per misurare l'andamento del virus nel nostro Paese. Nella giornata di ieri, Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, aveva spiegato a Buongiorno su Sky TG24 che l'indice Rt deve essere superato. «La prima cosa che deve essere superata oggi, vista anche la situazione ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 9 maggio 2021) Roberto, professore di Fisica'Università di Trento, è uno dei più attenti studiosi in merito ai numeria pandemia diin Italia. Intervistato dal quotidiano La Repubblica, il docente si è espresso riguardo alla controversa questione'Rt. Il dibattito sull'Indice Rt Negli ultimi giorni in Italia i Governatorie Regioni si stanno battendo per modificare i parametri per misurare l'andamento del virus nel nostro Paese. Nella giornata di ieri, Massimiliano Fedriga, presidentea Conferenzae Regioni e presidentea Regione Friuli Venezia Giulia, aveva spiegato a Buongiorno su Sky TG24 che l'indice Rt deve essere superato. «La prima cosa che deve essere superata oggi, vista anche la situazione ...

Advertising

Adnkronos : #Covid Italia, Battiston: 'Mai così bassi da luglio'. - gravitazeroeu : RT @FreeTorino: COVID: per Giugno possibile un miglioramento. 'Il piano vaccini è decisivo ma non andrà mai abbassata la guardia' #Covid_1… - FreeTorino : COVID: per Giugno possibile un miglioramento. 'Il piano vaccini è decisivo ma non andrà mai abbassata la guardia'… - corrierebologna : #Covid_19 Intervista a Battiston, il fisico che calcola i trend di diffusione della pandemia - globalistIT : -