Covid, 33 decessi e 1.326 nuovi positivi in Lombardia: Bergamo 157 contagi (Di domenica 9 maggio 2021) La Lombardia continua a fare i conti con il coronavirus, anche se l’epidemia sembra finalmente arretrare. Nelle ultime 24 ore, stando al solito bollettino pubblicato da protezione civile e ministero della salute, in regione sono stati trovati 1.326 nuovi positivi su 39.298 tamponi effettuati. Il rapporto tra casi testati e positivi è al 3,4% in lievissima ascesa rispetto alle 24 ore precedenti. I ricoveri nei reparti ordinari calano di 124 – adesso sono ricoverate 2.726 persone -, mentre salgono di due i posti occupati in terapia intensiva, che al momento ospitano 492 pazienti. Sono infine 33 i decessi, che portano il totale dei morti da inizio pandemia a 33.182. I DATI Lombardia: 818.414 (45.724) (1.326) Milano: 264.803 (385) Brescia: 103.790 (216) Varese: 83.165 (64) Monza e della ... Leggi su bergamonews (Di domenica 9 maggio 2021) Lacontinua a fare i conti con il coronavirus, anche se l’epidemia sembra finalmente arretrare. Nelle ultime 24 ore, stando al solito bollettino pubblicato da protezione civile e ministero della salute, in regione sono stati trovati 1.326su 39.298 tamponi effettuati. Il rapporto tra casi testati eè al 3,4% in lievissima ascesa rispetto alle 24 ore precedenti. I ricoveri nei reparti ordinari calano di 124 – adesso sono ricoverate 2.726 persone -, mentre salgono di due i posti occupati in terapia intensiva, che al momento ospitano 492 pazienti. Sono infine 33 i, che portano il totale dei morti da inizio pandemia a 33.182. I DATI: 818.414 (45.724) (1.326) Milano: 264.803 (385) Brescia: 103.790 (216) Varese: 83.165 (64) Monza e della ...

