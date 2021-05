Covid: 30 al ristorante per matrimonio, multati anche sposi (Di domenica 9 maggio 2021) matrimonio al ristorante con trenta invitati: multati anche gli sposi. È accaduto a Boscotrecase (Napoli), dove i carabinieri sono intervenuti per interrompere una cerimonia non autorizzata e dove non ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 maggio 2021)alcon trenta invitati:gli. È accaduto a Boscotrecase (Napoli), dove i carabinieri sono intervenuti per interrompere una cerimonia non autorizzata e dove non ...

