Covid-19 in Italia | 8 292 casi e 139 decessi nelle ultime 24 ore

Sono 8.292 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 10.176), a fronte di 226.006 tamponi giornalieri effettuati (ieri 338.436). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 3,66% (ieri 3%). Sono 139 le vittime registrate in 24 ore, in calo rispetto a ieri quando si sono contati 224 morti. Le terapie intensive sono 2.192 (-19), con 103 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 9 maggio sulla situazione coronavirus in Italia

